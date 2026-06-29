Personlig assistent 69% - graviditetsvikariat hos 21-årig tjej i Stoby
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hässleholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hässleholm
2026-06-29
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Vill du ha ett arbete där relationen står i centrum och där ingen dag är den andra lik? Jag söker nu en personlig assistent till ett graviditetsvikariat på 69 procent till och med maj 2027.
Jag är en 21-årig tjej som behöver stöd i det jag har svårt för, men också någon som vill busa, dansa, sjunga, improvisera och ibland klä ut sig. Jag har mycket humor, är kreativ och har en livlig fantasi. För mig är det viktigt att känna mig trygg och fri, och därför söker jag en assistent som är lugn, lyhörd och fördomsfri.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Graviditetsvikariat på 69 % till och med maj 2027
Tillträde enligt överenskommelse
Blandade dag- och nattpass
Fast rullande 5-veckorsschema
För rätt person kan det finnas möjlighet till fortsatt arbete som sommarvikarie efter vikariatets slut.
Arbetstider
Dagpass: 08.00-20.00
Nattpass: 20.00-08.00
Du arbetar både dag- och nattpass.
Om arbetet
Jag har assistans dygnet runt och arbetet innebär oftast att det bara är du och jag. Därför behöver du trivas med att arbeta självständigt, ta eget ansvar och känna dig trygg i att fatta egna beslut i vardagen. I vissa situationer arbetar vi tillsammans med ytterligare en assistent.
Ibland vill jag vara ifred på mitt rum. Då behöver du kunna ge mig det utrymmet samtidigt som du har uppsikt över hur jag mår. Under lugnare stunder hjälper du också till med sådant som behöver göras i hemmet.
Du får en ordentlig introduktion och blir inte lämnad ensam innan du känner dig trygg i arbetet.
Om mig
Jag uppskattar en vardag med trygghet, humor och glädje. På grund av min funktionsnedsättning och epilepsi blir jag lätt hjärntrött och är känslig för plötsliga ljud.
Jag pratar en del, men förstår ofta bättre när man visar, ritar eller använder tecken som stöd. Jag bor själv i ett hus i Stoby där jag trivs väldigt bra tillsammans med mina assistenter.
På grund av min epilepsi tycker jag bäst om att vara hemma just nu. När jag känner mig piggare är det däremot roligt att komma iväg på någon aktivitet eller utflykt. Jag har egen bil som du kör i tjänsten.
Jag tränar också på olika smaker och konsistenser och får en del av min näring via sond. Har du erfarenhet av sondmatning är det meriterande, men det är inget krav.
Mina föräldrar har katt och jag är ofta där, så du behöver tåla katt.
Vem är du?
Du är trygg, lugn och positiv. Du har lätt för att läsa av situationer och kan anpassa dig efter hur jag mår och vad jag behöver. Du har humor, tycker om att bjuda på dig själv och förstår samtidigt vikten av struktur, ansvar och tålamod.
Eftersom vi kommer att tillbringa mycket tid tillsammans lägger jag stor vikt vid personlig lämplighet. Det viktigaste är att vi trivs och fungerar bra tillsammans.KvalifikationerKvalifikationer
B-körkort (du kör min bil i tjänsten)
Rökfri under arbetstid
Tål katt
Meriterande
Erfarenhet av personlig assistans
Erfarenhet av epilepsi
Erfarenhet av sondmatning
Tecken som stöd
Erfarenhet av autism och ADHD
Vi söker även timvikarier som kan arbeta vid behov.Så ansöker du
Låter det här som ett arbete för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Björn Andreasson på bjorn.andreasson@handihand.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening
Stationsgatan 30 (visa karta
)
302 45 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9983253