Personlig assistent 65% sökes till social och aktiv kille i Borlänge
2026-02-23
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en glad och social kille i 35-årsåldern med Downs syndrom, bosatt i egen lägenhet i Borlänge. Han har ett stort hjärta, mycket humor och ett aktivt liv - och nu behöver vi någon som vill vara med och göra hans vardag både trygg och rolig.
Om honom
Han älskar:
Musik - gärna hårdrock
Teater och revy (han är med i Revyresan)
Youtube och TV-kvällar
Bowling
Cykling
Gymmet
Åka buss
På vardagar deltar han i daglig verksamhet.
Arbetet handlar mycket om att motivera och stötta honom i att komma igång med aktiviteter, både hemma och ute. Han använder ett eget språk med tecken som du kommer lära dig. Du hjälper honom även med allt i hemmet, inklusive:
Hygien, dusch och toalettbesök
Matlagning och hushållssysslor
Struktur i vardagen
Arbetspassen är dygn och dag, och tjänsten är på 65%.
Vem söker vi?
Vi tror att du är:
Trygg, lugn och positiv
Lyhörd och bra på att motivera
Fysisk aktiv nog att hänga med i hans tempo
Ansvarsfull och respektfull
Bekväm med att arbeta nära en person och hjälpa till med personlig omvårdnad
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men personkemin är allra viktigast.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad
En varierad vardag med både aktivitet och lugn
Stöd från en engagerad arbetsledning
Möjlighet att följa med på roliga aktiviteter och upplevelser
Vi kommer intervjua löpande och tillsätter tjänsten när vi hittar rätt person, så sök idag!
Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.
556694-1554
Magasinsgatan 9 (visa karta
)
791 37 FALUN
