Personlig assistent 62% dygnspass till kvinna i Kalmar
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2026-07-15
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eller i hela Sverige
Är du en flexibel, glad och aktiv assistent? Nu finns chansen att jobba 62% med dygnspass på schemarad.
Kunden är en kvinna i 65‐årsåldern som behöver stöd i sin vardag. Arbetet innebär bl.a. hjälp med:
Förflyttningar
Matsituationer
Av- och påklädning
Hushållsarbete
Aktiviteter och socialt stöd
Hjälp med kommunikation via bokstavstavla
Hon tycker om promenader, att vara ute, umgås med familjen och att kika i affärer. Tre gånger i veckan deltar hon i daglig verksamhet tillsammans med assistent.
Vem vi söker
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara:
Flexibel och lösningsorienterad
Erfaren inom vård och omsorg
Trygg i att arbeta med personer som ibland kan bli utåtagerande
Van att arbeta lågaffektivt och behålla lugnet
Lyhörd, respektfull och stabil i ditt bemötande
Kunden ser gärna kvinnliga sökande.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
62% dygnspass rullande schema på både vardag och helg. Tillträde 1/8 med möjlighet att gå bredvidgång innan.
Extra behov finns även i sommar.
Intervjuer sker löpande – vänta inte med att söka!
Vi utför bakgrundskontroll.
Du behöver uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret vid anställning hos barnkund.
Vi utför äkthetskontroll på utdragen!
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. ❤️
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! ☺️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8002531-2101089". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Brandstationsgatan (visa karta
)
386 31 FÄRJESTADEN Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
10003242