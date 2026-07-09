Personlig assistent 60-65% sökes hos kvinna i Oxelösund!
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Oxelösund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Oxelösund
2026-07-09
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På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Oxelösund. Vi erbjuder en tjänst på ca 60-65% där du arbetar dag, kväll och varannan helg.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 07:30 - 16:00 vardagar
Kl. 16:00 - 22:00 vardagar
Kl. 08:00 - 16:00 helg
Kl. 16:00 - 22:00 helg
Dubbelbemanning sker även två gånger per vecka mellan 08:00 - 09:45. Dessa korta pass förekommer i alla fasta tjänster.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja i mitten till slutet av augusti.
OM TJÄNSTEN
Kunden är en kvinna runt 70 år som lever med MS. Hon bor med sin man i ett enplanshus som är anpassat efter hennes behov. I sin vardag använder hon sig av el-rullstol som hon kör själv. Hjälpmedel såsom duschstol samt taklyft finns i hemmet för stöttning vid förflyttningar. Kunden har en bil som man kan använda vid ärenden samt aktiviteter.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Matlagning
Kvinnan har ett stort intresse för trädgård och tycker om att odla grönsaker i sitt växthus. Hon gillar blommor, att plantera och sköta om dom. Hon är social och uppskattar att följa med på ärenden samt aktiviteter och utflykter, där du som assistent gärna får komma med förslag på vad ni kan göra tillsammans.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad. Tjänsten innebär vissa lyft, vilket förutsätter att du har en god fysisk förmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vår kund önskar enbart kvinnliga assistenter.
KRAV
Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Rökfri
B-körkort
Kunna laga mat för kunden
MERITER
Vårderfarenhet eller motsvarande
Vårdutbildning eller motsvarande
Intresse av trädgård och/eller odling
Sysselsättningsgrad: ca 60-65%
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7573175-2093700". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
Oxelösund Centrum (visa karta
)
613 31 OXELÖSUND Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9997687