Personlig assistent 50-81% till tjej i Uppsala
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2025-09-29
Hej!
Vad roligt att du hittat hit! Nu söker vi omgående assistenter till en av våra kunder i Uppsala! Är du ansvarsfull, trygg och glad!? Kanske pluggar du och behöver ett extrajobb? Härligt! Då kan du vara den vi söker!
Vem vi söker:
Du är en god lyssnare, inkännande och har ett öppet sinnelag. Du är glad och pigg med hög ansvarskänsla. Vi tror också att du har en god förmåga att fokusera och vara närvarande i stunden. Har du också lätt för att lära och är kreativt lagd -Toppen!Publiceringsdatum2025-09-29Företaget
En tjej på 30 år som bor i Uppsala i egen lägenhet. Jag är glad och positiv, har en CP-Skada som gör att jag är rullstolsburen och har stort hjälpbehov som tex sondmatning. Jag kommunicerar med pratkarta och har en hörselnedsättning. Mina intressen är tex racerunning, pyssla, baka, mm. Jag går även på gym och surfar på nätet.Om tjänsten
Tjänster på 50-81% och timvikarier vid behov.
Detta krävs:Körkortskrav
Behärska svenska mycket väl
Meriterande:
Tidigare erfarenhet
Arbetstider:
Dygnsjobb veckans alla dagar varierat.
Bakgrundskontroll genomförs på alla som går vidare i processen.
Vi intervjuar löpande och jobbet kan komma att tillsättas innan annonstidens utgång.
Varmt välkommen!
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://www.hederaassistans.se Arbetsplats
Hedera Assistans Kontakt
Tony Westerlund tony.westerlund@hederaassistans.se 023-7022719 Jobbnummer
9531327