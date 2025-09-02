Personlig assistent 50-70 % sökes till 25-årig tjej i Örnsköldsvik
2025-09-02
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår levnadsglada kund i Örnsköldsvik. Vi erbjuder två tjänster på cirka 50 % respektive 70 %, med möjlighet till utökad arbetstid vid behov.
Arbetstiderna är fördelade enligt följande:
Dygnspass och dagpass
Förlagda under både vardagar och helger
Vi ser gärna att du har möjlighet att påbörja introduktion omgående.
OM MIG
Jag är en 25-årig social tjej med en härlig humor. Jag bor tillsammans med min syster i en lägenhet i centrala Örnsköldsvik. I vår hemmiljö jobbar två assistenter samtidigt, en med mig och en med min syster. Du kommer att ingå i ett arbetslag som präglas av engagemang, glädje samt en vilja att ställa upp för varandra.
Jag har funktionsvariationer inom autism och att jobba som min assistent innebär att hjälpa mig i de vardagliga momenten. Du är också ett pedagogiskt stöd, följer med på roliga aktiviteter och på daglig verksamhet där bad och ridning ingår. Vidare uppskattar jag sång, dans, bowla, bada, rida eller ta en fika på stan.
ÄR DU DEN JAG SÖKER?
Jag värdesätter om min assistent har lätt till skratt, är framåt och kan bidra med ett positivt driv i min vardag. Som person ser jag också att du är lyhörd inför mina signaler, är pedagogisk och har ett gott tålamod. Slutligen önskar jag kvinnliga sökanden.
KRAV
Du bör inte vara allergisk mot pälsdjur då jag under mina aktiviteter kommer i kontakt med hundar och hästar.
MERITER
Körkort och tillgång till bil.
Sysselsättningsgrad: 50%-70% med möjligheter att jobba mer vid behov.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
