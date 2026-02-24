Personlig assistent 50-60% sökes till kvinna i Angered
Olivia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-02-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Olivia Personlig Assistans AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent på ca 50-60% till en kvinna i 30-års åldern i Angered. Kunden är arbetsledande för dig som assistent. Hon har även ett litet barn. Kunden önskar kvinnliga assistenter till denna tjänst.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Stöd med dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Stötta vid förflyttningar
Praktiskt stöd i vardagliga aktiviteter
Hjälpa till med den fysiska biten för barnet
Arbetstiderna kan se ut som följande:
Kl 08.00-14.00
Kl 14.00-22.00
Arbetstiderna kan komma att variera över dag- och kvällstid. Detta gäller främst vardagar men helger kan förekomma i framtiden. Som assistent bör du vara flexibel med varierande arbetstider.
Om dig:
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov.
Som person är du en lugn, tålmodig och punktlig person. Du har erfarenhet av småbarn, samt någon form av vårderfarenhet. Du har goda kunskaper i svenska i tal såväl som skrift för att kunna dokumentera rätt.
Du är även lyhörd, lösningsfokuserad och har glimten i ögat. Du kan ta initiativ men samtidigt kan du inta en mer avvaktande roll.Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Yrkesmässig erfarenhet inom vård och omsorg eller som personlig assistent
Erfarenhet av barn
Fysisk stark manuella förflyttningar förekommer
Meriterande : Manuellt körkort och tillgång till bil
Omfattning: 1 tjänst ca 50-60%
Tillträde: Omgående
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret. Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund/brukare och eventuell anhörig, god man eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7283955-1858336". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
Angered Centrum (visa karta
)
424 65 ANGERED Jobbnummer
9760163