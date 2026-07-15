Personlig assistent 50- 75% sökes till kvinna i Kalmar
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2026-07-15
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Är du en positiv människokännare som gillar att jobba motiverande i ett team? Skulle du även vilja vara arbetsledare och utvecklas i yrket? Då har vi jobbet för dig?
Vi söker en personlig assistent till en kvinna som bor i Kalmar. Hon bor i lägenhet tillsammans med husdjur och har assistans dygnet runt. Arbetspassen är kl. 10–22 och 22–10.Publiceringsdatum2026-07-15Företaget
Kunden tycker om trädgård, inredning och att vara ute på stan och handla. Hon behöver stöd i vardagen och vill ha en assistent som kan vara med och skapa en bra dag tillsammans med henne.
Arbetet innebär bland annat:
Förflyttningar – du behöver vara fysiskt stark
Hushållsarbete såsom matlagning, städning och vardagsfix
Planering av dagen tillsammans med kunden
Stöd att komma igång med aktiviteter när det behövs
Vi söker dig som
Är spontan och trivs i ett högt tempo
Är lösningsfokuserad, gillar att planera och samtidigt är flexibel
Har ett tryggt och respektfullt bemötande
Pratar och skriver flytande svenska
Trivs med pälsdjur i hemmet
Inte astmatiker, då kunden röker
Undviker stark parfym eller liknande dofter
Har körkort
Tjänsten
Flexibel tjänst mellan 50-75%
Arbetstider: kl. 10–22, 22–10.
Dygnet runt‐assistans i ett rullande schema
Vi utför bakgrundskontroll.
Du behöver uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret vid anställning.
Vi utför äkthetskontroll på utdragen!
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. ❤️
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! ☺️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7766629-2101125". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Brandstationsgatan (visa karta
)
386 31 FÄRJESTADEN Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
10003254