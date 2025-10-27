Personlig assistent 50% till tjej i Varberg
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Varberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Varberg
2025-10-27
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libra Assistans AB i Varberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta hos vår barnkund i Varberg på deltid.
Om kunden:
Kunden är en glad tjej på 6 år som bor tillsammans med sin familj i centrala Varberg. Hon är född med ovanlig sjukdom som innefattar b.la. epilepsi och hon har inget tal, men gör sig förstådd och visar med mimik om hon är glad eller missnöjd. Hon har även peg.
Vi ser gärna att du som söker tar initiativ till att exempelvis komma ut på promenader eller andra aktiviteter. Ett stort plus är att du har någon typ av vårderfarenhet eller att du har arbetat inom barnomsorg tidigare. Störst vikt läggs på din personlighet!
Kund önskar kvinnliga sökande.
Tjänsten:
Cirka 50%. Passen för den aktuella tjänsten är kl. 12:30-20
Utdrag ur belastningsregistret behövs, eftersom det är en barnkund.
Vi intervjuar löpande och kan tillsätta tjänsten innan annonstidens slut, så ansök idag!
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://www.hederaassistans.se Arbetsplats
Hedera Assistans Kontakt
Tony Westerlund tony.westerlund@hederaassistans.se 023-7022719 Jobbnummer
9575257