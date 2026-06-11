Personlig assistent 50 % till kvinna i Storvreta
Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-06-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i i Uppsala
, Sigtuna
, Enköping
, Upplands Väsby
, Täby
eller i hela Sverige
Jag är en glad och aktiv kvinna på 30 år som bor i Storvreta, med goda kommunikationer hit via Upptåget och buss. Nu söker jag en personlig assistent som kan arbeta 50 %.
Arbetstid:
Vecka 1: en vardag + lördag + söndag (30 timmar)
Vecka 2: en vardag (10 timmar)
Om mig:
Jag går på daglig verksamhet måndag–fredag och på fritiden tycker jag om att träna, gå ut med hunden, lyssna på musik, sjunga och hitta på olika aktiviteter. På sommaren badar jag gärna.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Du arbetar 10-timmarspass och hjälper mig med grundläggande behov, matlagning, städ, tvätt och tillsyn. Det är viktigt att vi kan ha roligt tillsammans och hitta på aktiviteter.
Vi söker dig som:
Inte är allergisk eller rädd för hund
Är simkunnig
Talar och förstår svenska väl
Är lyhörd för mina behov och kan ta egna initiativ
Rekrytering sker löpande – skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Innan en anställning kan bli aktuell behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, viktigt att du väljer "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning"https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i
(org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se
743 35 STORVRETA Arbetsplats
Familjeassistans i Sverige AB Kontakt
Didrik Viklund didrik@familjeassistans.se Jobbnummer
9960251