Personlig assistent 50% till kvinna i Kalmar
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2026-07-23
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Vi söker nu en personlig assistent till en kvinna i 45‐årsåldern som bor ensam i en fristående lägenhet i Kalmar. Kunden har behov av stöd i sin dagliga livsföring och du blir en viktig del av att skapa trygghet, struktur och en fungerande vardag.
Tjänsten är på 50% och innefattar både natt med jour och helgpass.Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: 50%
Arbetspass:
Natt med jour
Helgpass
Arbetet innebär bland annat förflyttningar och att du kör kundens rullstol, vilket kräver god fysisk form.
Vem söker vi?
Vi söker en personlig assistent som:
Är positiv och framåt
Har god förmåga att förstå och tala svenska
Kan ta egna initiativ
Trivs med att samarbeta med andra
Har god fysisk hälsa
Inte är allergisk mot pälsdjur, då hund ibland vistas i hemmet
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav. Kunden vill ha kvinnliga assistenter.Dina arbetsuppgifter
Stöd i kundens vardag och personliga omvårdnad
Förflyttningar och hantering av rullstol
Skapa trygghet, struktur och ett gott bemötande
Samarbete med övriga assistenter i teamet
Vi utför bakgrundskontroll.
Du behöver uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret vid anställning hos barnkund.
Vi utför äkthetskontroll på utdragen!
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. ❤️
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! ☺️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7959055-2112755". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Brandstationsgatan (visa karta
)
386 31 FÄRJESTADEN Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
10009831