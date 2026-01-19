Personlig assistent 50% till kvinna i Gustavsberg, Värmdö
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Värmdö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Värmdö
2026-01-19
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Värmdö
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Hej!
Jag söker ett tillskott till vårt härliga gäng av assistenter. Är du min framtida assistent?Jag söker dig tjej/kvinna som är trygg i dig själv och har bra samarbetsvilja. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter och kunskap av assistansyrket och epilepsi, men det är absolut inget krav. Det allra viktigaste är att vår personkemi fungerar.
Jag är en 61-årig kvinna som bor i egen lägenhet i Gustavsberg på Värmdö. Jag har inget eget tal utan kommunicerar genom ansiktsuttryck och kroppsspråk. Jag gillar att pyssla i min trädgård, gå på teater, träffa familj och vänner. På dagarna jobbar jag på daglig verksamhet i Stockholm city.
Jag behöver assistans med det mesta i livet. Som personlig assistent hos mig får du grundlig introduktion i att assistera mig samt att använda lyfthjälpmedel, rullstol, permobil och PEG.
Jag har dubbelassistans hela dagen och på natten arbetar en assistent vaken natt. Arbetstiderna är på dagtid 8-21 och helg 8-20.
Jag önskar att du startar din introduktion så snartsom möjligt.
Låter det intressant? Tveka inte att skicka din ansökan till oss.
Välkommen!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9691304