Personlig assistent 50% till aktiv kvinna i Kungsbacka
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungsbacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungsbacka
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Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag? Nu söker vi en personlig assistent till en aktiv och social kvinna bosatt i Kungsbacka.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Kvinnan är rullstolsburen men lever ett aktivt liv och styr själv sin vardag. Som personlig assistent blir du hennes armar och ben och möjliggör att hon kan leva det liv hon vill leva, med frihet, delaktighet och glädje.
Tillsammans hittar ni på många olika aktiviteter. Hon uppskattar bland annat att:
Umgås med vänner
Besöka stallet
Spela spel
Gå på middagar
Delta i quiz och andra sociala aktiviteter
Du följer med i vardagen och är ett stöd både hemma och ute på aktiviteter.
Vi söker dig som
Är positiv, lyhörd och ansvarstagande
Tycker om att vara aktiv och social
Har god fysik och kan köra/manövrera rullstol samt vara delaktig i olika aktiviteter
Är flexibel och trivs med att ingen dag är den andra lik
Inte är pälsdjursallergiker då djur förekommer i hennes vardag
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och personkemi.
Arbetstider
Tjänsten är på cirka 50 % och innebär delade turer:
Kl. 08.00-12.45 samt kl. 17.00-22.00
Det går även att jobba antingen dag eller kväll.
Arbetspassen är förlagda alla dagar i veckan enligt schema.
Vi erbjuder
Ett varierande och givande arbete där du får möjlighet att vara en viktig del i att skapa förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv. Du kommer att arbeta nära en engagerad kvinna med många intressen och ett rikt socialt liv.
Vi utför bakgrundskontroll.
Du behöver uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret vid anställning.
Vi utför äkthetskontroll på utdragen!
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. ❤️
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! ☺️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8072973-2102233". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Drakegatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
10003795