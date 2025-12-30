Personlig assistent 50% till 18 årig tjej i Ludvika
Är du en positiv person som gillar att motivera andra? Är du ute efter ett givande jobb där du verkligen gör skillnad? ? Härligt! Det kan vara just dig vi söker!Publiceringsdatum2025-12-30Företaget
Jag är en 18-årig tjej som tycker om att vara ute på aktiviteter såsom fika på stan. Jag gillar även att promenera, lyssna på musik och umgås med andra människor. Badar regelbundet på simhallen med assistent.
Om dig
Vi tror att du är trygg i dina beslut, är säker och stabil i olika sammanhang. Du har mod att följa din känsla och erfarenhet för vad som är rätt och fel utifrån situationen. Du föredrar att se möjligheter framför svårigheter och kommer gärna med förslag och ideér, är kommunikativ.
Är du även en inkännande person som enkelt kan förstå andras känslor, utan att ta över dem? Gillar du att samarbeta och är bra på att ta initiativ? Perfekt!
I tjänsten ingår arbetsuppgifter som att vara kunden behjälplig med kommunikation, personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar m.m.
Detta krävs för tjänsten
Endast kvinnliga sökanden enligt kundens önskemål.
Du ska kunna bada tillsammans med kund.
Tidigare erfarenhet inom området är meriterande.Om tjänsten
50% dag, kväll och vaken natt.
Då vi intervjuar löpande kan tjänsten komma att tillsättas innan annonstidens slut.
Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://www.hederaassistans.se Arbetsplats
Hedera Assistans Kontakt
Tony Westerlund tony.westerlund@hederaassistans.se 023-7022719 Jobbnummer
