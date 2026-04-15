Personlig assistent 42,5% till blind kvinna i Borlänge
Hej!
Vad roligt att du är intresserad av att jobba som personlig assistent hos en av våra kunder, en kvinna i Borlänge! Har du gott detaljseende? Har du tempo i det du gör och är en positiv person? Är du en kommunikativ och ordningsam person?
Kunden är en spontan, flexibel kvinna i sina bästa år. Gillar att vara ute på saker men även bara vara hemmavid.Om tjänsten
Allt förekommande i ett hem, vara där kunden befinner sig. Eventuella resor kan förekomma i tjänsten.Kvalifikationer
Körkort för manuell bil.
Har mycket god läs och hörförståelse i svenska, samt kunna prata och skriva det väl då det är det enda kommunikationsmedlet.
Endast kvinnliga sökanden, enligt kunds önskemål.
Tillsätts snarast enligt överenskommelse
Tjänsten:
Vikariat 42,5% med dag och dygnspass i ca ett år. Tjänsten kan eventuellt kombineras hos annan kund på 38% och bli en större sammanlagd tjänst.
Timvikarier behövs omgående.
Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7179793-1947727".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Magasinsgatan 9 (visa karta
)
791 37 FALUN
För detta jobb krävs körkort.
