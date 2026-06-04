Personlig assistent 40% till kvinna i Falun
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2026-06-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libra Assistans AB i Falun
, Borlänge
, Säter
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eller i hela Sverige
Är du en trygg och stabil person? Söker du ett varaktigt jobb som innebär dygnsjobb?Publiceringsdatum2026-06-04Företaget
En kvinna i 40-årsåldern som sitter i permobil, bor i Falun och gillar att vara ute på olika aktiviteter. Hon badar, går på daglig verksamhet, promenerar, umgås med vänner, musik mm.
Om dig vi söker:
Vi tror att du är mycket trygg och stabil i dig själv. Är du också ansvarstagande, glad, pigg och aktiv så är det en oslagbar kombination för att lyckas bra i din roll! Du har integritet och god förmåga att skilja på privat och personlig, men har inget emot att bjuda på dig själv. Kan du även ta in andras känslor utan att ta över dem? Superbra, du passar troligen mycket bra in i vår grupp!
Krav för tjänsten:
Kvinna enligt kundens önskemål
Tidigare vårderfarenhetOm tjänsten
1st 40% vikariat, omgående och ett år framåt.
Arbetstid: Dygn med jour nattetid
Tillträde: Snarast
Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. ❤️
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! ☺️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7489080-2035033". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Magasinsgatan 9 (visa karta
)
791 37 FALUN Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
9946834