Personlig assistent 38% till en tjej i Sollentuna
2026-03-04
Om mig:
Jag är en 20-årig tjej som bor i Sollentuna och har autism, svår intellektuell funktionsnedsättning samt epilepsi. Jag behöver stöd i min vardag för att kunna leva ett tryggt och aktivt liv.
Jag tycker om att titta på film, läsa, vara ute på promenader, besöka bibliotek och kolla på Youtube på min iPad. Jag uppskattar även lugna aktiviteter och att komma ut på små utflykter.
Jag bor växelvis hos mina föräldrar som bor nära varandra, och varannan helg bor jag hos mina föräldrar enligt schema. Jag har även en katt i familjen, så det är viktigt att du inte är allergisk mot pälsdjur. I min vardag går jag i skolan med skolskjuts och behöver stöd i alla delar av livet - både hemma och under fritidsaktiviteter.
Om dig:
Jag söker en kvinnlig personlig assistent som är lugn, lyhörd och trygg i sig själv. Du behöver alltid finnas nära mig, kunna tolka och framföra min vilja samt vara uppmärksam på mina behov.
Det är mycket viktigt att du är fysiskt stark, då du behöver hjälpa mig vid förflyttningar samt stötta mig när jag går eftersom jag har dålig balans.
Du talar flytande svenska eftersom du hjälper mig i kommunikationen med andra. Erfarenhet av kommunikationsstöd som tecken eller PECS är meriterande men inget krav.
Som person är du tålmodig, ansvarstagande och har förståelse för att du arbetar i mitt hem och assisterar mig i mitt liv. Körkort är önskvärt men inte ett krav.
Arbetsuppgifter innefattar bland annat stöd i personlig omvårdnad, aktiviteter, kommunikation samt vardagliga sysslor som hör livet till.
Tjänsten:
Är på ca 38 % och arbetstiderna är förlagda på varierande schema med kvällar och helger.
Exempel på arbetstider:
• Ojämna veckor hos mamma: måndag-torsdag kl. 17:00-20:30
• Lördag kl. 08:00-20:00
• Söndag kl. 13:00-17:00
(Tiderna kan variera något.)
Under jämna veckor hos pappa finns möjlighet att arbeta extra vid behov.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling utdrag ur polisregistret och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
