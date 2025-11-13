Personlig assistent 28,13% till man i Kalmar
Vill du vara med i vårt team och jobba på en mindre tjänst?Publiceringsdatum2025-11-13Företaget
Vår kund är en 48-årig man som för två år sedan drabbades av en hjärnblödning, vilket har gjort att han idag är rullstolsburen. Trots sina fysiska begränsningar har han en positiv inställning och ett härligt skratt som smittar av sig på oss alla. Han har ett stort intresse för musik och bilar, och gillar att gå på livespelningar eller hänga på pub med vänner. Han är en social person som uppskattar när det händer saker, och vi söker nu en assistent som är villig att hitta på roliga aktiviteter tillsammans med honom. Han bor i egen lägenhet i Kalmar.Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du att vara ett stöd för vår kund i hans vardag. Arbetsuppgifterna innebär bland annat:
Hjälp vid med förflyttningar (till och från sängen).
Stöd vid påklädning och byte av kläder.
Hjälp med hygien och personlig omvårdnad.
Tillagning av mat och att assistera vid måltider.
Om arbetsplatsen:
Det är en arbetsplats med högt i tak och en god stämning. Vi skrattar mycket tillsammans och har ett nära och positivt samarbete. Vår kund har en härlig humor som gör att arbetsdagarna ofta blir roliga och fyllda med skratt. Vi söker nu en assistent som kan bidra med energi och positivitet till arbetslaget.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
Positiv och öppen för att hitta på roliga aktiviteter tillsammans med kunden.
Ansvarstagande och engagerad i ditt arbete.
Flexibel och har lätt för att samarbeta i team.
Har ett genuint intresse för att göra en skillnad i en människas liv.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av personlig assistans, men det är inget krav. Det viktigaste är att du är en person som kan skapa en trygg och positiv relation med vår kund.
Tjänsterna:
En tjänst på 28,13%
Arbetstiderna är kl. 14:00-08:.00. Det är överlag enkel bemanning men två tillfällen per dag, så är det dubbelbemanning.
Tillsättning, så fort rätt person söker. Som senast 1/11.
Om du känner att detta är en arbetsplats för dig, tveka inte att söka tjänsten! Vi ser fram emot att höra från dig och diskutera möjligheten att arbeta tillsammans med oss.
Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
