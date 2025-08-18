Personlig assistent, 2 tjänster på ca 70% samt vikarier. Refnr: 160-2025
2025-08-18
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Jobbet finns i Finja.
Vår medlem är en 30 årig kvinna med autism, intellektuell funktionsnedsättning, epilepsi och AD/HD. Hon kommunicerar bara med bilder. Hemma hos henne arbetar vi med lågaffektivt bemötande och noggrann struktur för att hjälpa henne att få en meningsfull och fungerande vardag.
Arbetet består av att stötta henne i vardagen genom olika aktiviteter, rutiner och att sköta om hemmet.
Vår medlem är intresserad av att bada, spela Ipad, laga mat, baka och att åka ut på utflykter eller bara en runda med bilen.
Hon är aktiv och har ett högt tempo så det är därför viktigt att du som assistent är flexibel och anpassningsbar för att ta beslut och snabbt kunna ändra i planering av dagen.
Vi söker sommarvikarier och timvikarier för ev. fast anställning till hösten när vårt schema ska läggas om. Vår medlem har fått fler timmar och efter sommaren läggs schemat om för att innefatta dubbelassistans alla timmar. Nattetid enstaka timmar jour.
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav för att kunna ta sig till arbetsplatsen som ligger strax utanför Hässleholm. Under arbetspassen använder vi oss av medlemmens egen bil.
Skicka din ansökan till jobbansokan@mejdej.se
och ange refnr: 160-2025 i din ansökan.
Rekrytering sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: jobbansokan@mejdej.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "160-2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mejdej-Kooperativet
, http://www.mejdej.se
281 30 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MejDej-kooperativet Kontakt
Ferdane Mehmeti ferdane@mejdej.se 044-7815112 Jobbnummer
9462695