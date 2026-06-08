Personlig assistent 15% till kvinna i Kinna
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mark Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mark
2026-06-08
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Vi söker en kvinnlig personlig assistent till en rullstolsburen kvinna med fysisk funktionsnedsättning boende i Kinna.
Om uppdraget
Arbetet innebär bl.a. att ge stöd i vardagen genom:
Handräckning
Städ och fix i hemmet
Praktiskt stöd vid dagliga moment
Arbetet sker i brukarens hem och utgår från hennes behov, integritet och önskemål.
Arbetstid
Torsdagar kl. 10–16
Tjänstgöringsgrad: 15 %
Vi söker dig som
Är kvinnlig sökande enligt brukarens önskemål
Är lyhörd och respektfull
Har ett lugnt och tryggt bemötande
Vi utför bakgrundskontroll.
Du behöver uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret vid anställning.
Vi utför äkthetskontroll på utdragen!
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. ❤️
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! ☺️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7754879-2040966". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Drakegatan 10 (visa karta
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412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
9952193