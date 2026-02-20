Personlig assistent (100 %) till en 32-årig kille i Karlshamn
2026-02-20
Fixa Assistans är ett familjärt assistansbolag med lång erfarenhet av personlig assistans för både barn och vuxna. Vi har vårt huvudkontor i Karlshamn och är verksamma i södra Sverige. Med ett nära och engagerat arbetssätt skapar vi trygghet, gemenskap och glädje i vardagen - för brukare, anhöriga och assistenter.
Omtanke om varje människa är en självklar del av vårt arbete. Därför lägger vi stor vikt vid att matcha brukare och assistenter utifrån både kompetens, erfarenhet och personkemi. Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer och en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig sedda.
Vi söker en personlig assistent till en rörelsehindrad kille på 32 år. Tjänsten är en heltidstjänst och man jobbar vardagar dagtid jämna veckor och kvällar och helg ojämna veckor. Kan också vara någon vaken natt om det skulle behövas. Du arbetar i killens hem samt är med honom på daglig verksamhet måndag - fredag. Man är ett team på fyra personer kring killen och man täcker upp för varandra vid t ex sjukfrånvaro.
Du ska vara intresserad av att lära dig allt som rör sig kring brukaren där omsorg och personlig hygien är viktigt. Det är meriterande om du har en utbildning inom vård- och omsorg eller annan liknande utbildning men vi lägger också stor vikt vid personkemin så tveka inte att söka även om du inte har rätt utbildning. Du får inte ha några fysiska problem eftersom arbetet innebär hjälp med förflyttningar. Du måste också ha körkort eftersom du kör bil i arbetet. Då det finns hund i hemmet så du får inte vara allergisk mot djur.
Som person måste du vara ansvarsfull, lyhörd, flexibel, ha ett gott tålamod samt kunna ta egna initiativ och anpassa ditt arbete efter brukarens behov. Du måste ha en bra förmåga att avläsa behov och önskemål även om dessa inte uttrycks verbalt. Du måste vara lugn, stabil och trygg i dig själv. Du får inte vara rädd för att bjuda på dig själv som person och ha humor. Förutom att vara på sin dagliga verksamhet tycker killen om att sitta vid sin dator och musik är en stor del av hans liv. Arbetstempot är blandat. Arbetets karaktär kräver att du är flytande i att tala och förstå det svenska språket t ex att kunna förstå och läsa olika instruktions- och checklistor.
För att få arbeta som personlig assistent måste du ha fyllt 18 år.
Vänligen läs annonsen noggrannt och sök inte om tjänsten inte passar dig. I din ansökan vill vi att du beskriver dig själv som person, vilka egenskaper och fritidsintressen du har samt skickar med cv och referenser.
Urval och intervju kommer att ske löpande, varför vi gärna ser att du söker så snart som möjligt, dock senast 2026-02-28. Ange B10 i din ansökan.
Fixa Assistans har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Fixa Assistans värnar sina kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att ta detta utdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Blanketten du ska välja heter Utdrag för arbete på HVB-hem, oavsett vilken tjänst du sökt hos oss. Länk har du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/ Så ansöker du
