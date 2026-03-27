Personlig assistent - var med och skapa trygghet i vardagen
2026-03-27
Vill du vara ett viktigt stöd i en annan människas vardag? Nu söker vi personliga assistenter till flera tjänster.
Som personlig assistent hos oss arbetar du nära en brukare och stöttar i sådant som skapar en fungerande och trygg vardag. Du jobbar med omvårdnad och praktiska moment, men du är också ett socialt stöd. Det kan innebära hjälp med personlig hygien, träning, måltider och aktiviteter - alltid utifrån brukarens behov och önskemål. Du hjälper till att skapa struktur i vardagen, uppmuntrar till delaktighet och bidrar till att rutiner och planering fungerar över tid.
De flesta tjänsterna innebär att du arbetar självständigt men samtidigt är en del av ett större sammanhang. Du har ett nära samarbete med anhöriga och övriga insatser runt brukaren, där kommunikationen är viktig för att stödet ska vara både tryggt och långsiktigt hållbart. Rollen kräver att du är närvarande, lyhörd och har förmåga att se när något behöver anpassas.
Vi är stolta över att funktionsstöd fått sitt bästa trivselresultat någonsin i medarbetarundersökningen - något som speglar den arbetsglädje och trygghet vi bygger tillsammans.
Vi söker dig som möter människor med omtanke och respekt. Du är flexibel, ansvarstagande och trygg i att hantera både lugna och mer händelserika dagar. Du har ett bemötande som skapar förtroende och en stabil närvaro i vardagen, och du trivs i en roll där du får hjälpa någon annan att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Arbetstiderna varierar mellan tjänsterna och styrs av brukarens behov, och kan omfatta dag, kväll, natt, helg och jour. Omfattningen är 80 procent med möjlighet till rörlig tid.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.
Vi vill helst att du har utbildning som personlig assistent, undersköterska eller har läst barn och fritid.
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg är meriterande.
B-körkort och tillgång till bil.
Tjänsten kräver utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska vara för HVB-hem och beställs via Polisens webbplats.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid, kvällstid, natt, helg, jour Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315830". Omfattning
