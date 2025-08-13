Personlig assistent - var med och skapa trygghet i vardagen
2025-08-13
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du verkligen gör skillnad? Vi söker nu personliga assistenter till flera tjänster inom funktionshinderomsorgen. Här arbetar du nära brukare och blir en viktig del i deras vardag.
I rollen som personlig assistent stöttar du brukaren i deras dagliga liv och hjälper till med allt från personlig omvårdnad och träning till att förbereda måltider och delta i aktiviteter. Arbetet innebär ett nära samarbete med brukaren, anhöriga och övriga vårdkontakter för att skapa en trygg och kvalitativ assistans. Att kunna anpassa sig efter olika behov och skapa trygghet i vardagen är en central del av jobbet.
Vi söker dig som är lyhörd, flexibel och har ett genuint engagemang för att arbeta med människor. Du är trygg i att ta ansvar, bra på att läsa av situationer och kan hantera både lugna och mer intensiva arbetsdagar. Att bemöta andra med respekt och professionalitet är en självklarhet för dig.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Gemensamt bidrar vi till mångfald där allas olikheter värdesätts. För att lyckas lär vi av varandra. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Kvalifikationer
• Vi vill helst att du har utbildning som personlig assistent, undersköterska eller har läst barn och fritid.
• Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg är meriterande.
• För vissa tjänster krävs B-körkort.
• Utdrag ur belastningsregistret.
• Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Vetlanda kommun är en inkluderande arbetsgivare som förespråkar mångfald och jämställdhet. Alla ansökningar behandlas utifrån ett likabehandlingsperspektiv.
I Vetlanda kommun jobbar vi utifrån kärnvärdena glädje, mod, respekt och tillsammans, en värdegrund som genomsyrar hela organisationen.
