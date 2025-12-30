Personlig assistent - vaken natt sökes till 23-årig tjej i Årsta
Om mig:
Jag är en 22-årig tjej som bor i egen lägenhet i Årstadal. Jag använder rullstol och har flera funktionsnedsättningar, vilket gör att jag behöver assistans i alla mina grundläggande behov - även nattetid.
Jag kommunicerar med hjälp av alternativ kommunikation som jag utvecklar löpande, och därför söker jag dig som är lyhörd, tålmodig och trygg i din roll. Nätterna är en viktig del av min vardag och jag behöver en assistent som kan skapa lugn, säkerhet och kontinuitet.
Om nattjänsten:
Som nattassistent är din främsta uppgift att finnas nära till hands för att säkerställa min trygghet och hjälpa till vid behov under natten. Arbetet innebär både vakna inslag och lugnare stunder, men det är viktigt att du är uppmärksam, ansvarstagande och redo att agera om situationen kräver det.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
- Personlig omvårdnad vid behov under natten
- Stöd vid förflyttningar och eventuella lyft
- Tillsyn och trygghetsskapande närvaro
- Stöd i kommunikation
- Enklare praktiska moment i hemmet kopplat till nattens behov
Jag söker en kvinnlig personlig assistent som:
- är lugn, trygg och ansvarsfull
- har god förmåga att arbeta självständigt
- är lyhörd och respektfull
- kan arbeta nattetid och behålla fokus även under lugna pass
- har god fysik då lyft kan förekomma
- inte är allergisk mot pälsdjur (hundar och hästar finns i min närhet)
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att personkemin stämmer och att du känner dig bekväm med nattarbete.Kvalifikationer
- Kvinnlig sökande (på grund av brukarens behov)
- Svenska i tal och skrift
- Erfarenhet av personlig assistans är meriterande men ej ett krav
Anställningsvillkor:
- Omfattning: Timanställning, natt - ca 27 timmar i veckan i genomsnitt
- Tillträde: Enligt överenskommelse
- Arbetsplats: Årsta, Stockholm
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
