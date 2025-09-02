Personlig assistent - vaken natt - till en kille i Höga Kusten, Nordingrå
Care of Elin & Lotta AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kramfors Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kramfors
2025-09-02
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Care of Elin & Lotta AB i Kramfors
, Örnsköldsvik
, Umeå
eller i hela Sverige
Nu har du chansen att bli min nya personliga assistent. Eftersom du jobbar långa pass hos mig så har du även många lediga dagar med möjlighet till fantastiskt friluftsliv i vackra Höga Kusten.
Jag är en 15-årig kille, bosatt i närheten av Nordingrå, som behöver mycket stöd och omsorg för att min vardag ska fungera bra.
Som min personliga assistent så kommer du att hjälpa mig med allt i vardagen såsom hjälp med personlig hygien, av- och påklädning, förflyttningar, kommunikation, sondmatning osv. Som person får du gärna vara lugn och trygg, flexibel och känna ett stort ansvar över att jag ska ha det bra. Du behöver lära dig att läsa av mina behov eftersom jag inte kan kommunicera som andra.
Hos mig är man alltid två personal som jobbar tillsammans och arbetstiderna är mellan ca 07.00 - 20.00 eller 20.00 - 07.00. Om du jobbar dagtid så följer du med mig på skola/fritids och olika aktiviteter. Under nätterna behöver du vara vaken för att kontrollera att jag mår bra.
Nu finns det en ledig tjänst hos mig på ca 85 %, med stora möjligheter att jobba extra utöver det. Du kommer att arbeta vaken natt från ca 19.00-07.00.
Eftersom bussförbindelserna inte är så bra, så behöver du ha körkort och tillgång till egen bil för att kunna jobba hos mig.
Katt finns i hemmet.
Vill du vara en del av mitt Team? Jag hoppas att du kan bli ännu en viktig människa i mitt liv. Om du jobbar med mig så kommer du att vara anställd av Care of Elin & Lotta. Behöver du tips om boende i närheten, så hör av dig till oss.Publiceringsdatum2025-09-02Om företaget
Care of Elin & Lotta är ett lokalt företag som arbetar med personlig assistans och personlig omsorg.
Vår värdegrund bygger på ödmjukhet, respekt och en genuin vilja att hjälpa. Vi förstår att det vi gör påverkar människors liv, och därför tar vi vårt ansvar på största allvar. Vi är tacksamma för det förtroende som ges oss, och arbetar alltid för att vara ett stöd som känns nära, tryggt och pålitligt.
Vi söker de bästa medarbetarna
Som anställd på Care of Elin & Lotta så blir du en del av ett härligt Team med närvarande chefer som vill ge dig de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra arbete. Vi vill ge våra kunder den allra bästa assistansen och omsorgen och det innebär att vi även har höga krav på vår personal.
När du arbetar hos oss så förväntar vi oss att du har ett professionellt förhållningssätt till yrket och är en god lagspelare som tillsammans med dina kollegor och chefer arbetar aktivt för att skapa en bra och lösningsfokuserad arbetsgrupp.
Det finns inget krav på vårdutbildning när du arbetar hos oss. Det viktigaste är att du har de personliga egenskaper som gör dig lämplig att jobba med vård och omsorg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: lotta@elinlotta.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb i Höga Kusten". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Care of Elin & Lotta AB
(org.nr 559463-1169), http://www.elinlotta.se
873 98 NORDINGRÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Charlotta Forsberg lotta@elinlotta.se 072 - 141 33 30 Jobbnummer
9488341