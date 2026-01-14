Personlig assistent - timvikarie till spelintresserad 15-årig kille
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stenungsund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stenungsund
2026-01-14
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening i Stenungsund
, Kungälv
, Trollhättan
, Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Vill du göra skillnad i någon annans liv?
Vi söker nu timvikarier som personlig assistent till en härlig 15-årig kille med muskelsjukdomen SMA. Han bor med sin familj strax utanför Stenungsund och behöver din hjälp vid ordinarie personals frånvaro - både dag- och nattpass förekommer.
Om rollen
Som timvikarie i rollen som personlig assistent är du en viktig del av killens vardag. Du finns till hands där han behöver dig - hemma, hos kompisar, på utflykter, resor eller vid sjukhusbesök. Du hjälper honom med fysiska behov som hygien, förflyttningar, träning och andra vardagliga moment. Du behöver vara flexibel, lyhörd och ha en lugn och stödjande närvaro.
Arbetstider:
Dagpass: 07:00-19:00
Nattpass: 19:00-07:00
Du bokas in vid behov, exempelvis vid sjukdom, ledighet eller andra luckor i det ordinarie schemat.
Vi erbjuder dig:
En meningsfull roll: Du får en viktig plats i en ung killes liv och bidrar till att hans vardag fungerar.
Stöd och upplärning: Du börjar med bredvidgång tillsammans med erfaren assistent tills du känner dig trygg.
Ett nära team: Du blir en del av ett engagerat assistentteam och en familj som värdesätter samarbete och god stämning.
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, omtänksam och flexibel. Du har lätt för att skapa förtroende och känner dig trygg i att arbeta nära en annan person. Tidigare erfarenhet är inget krav - vi lägger störst vikt vid personkemi och engagemang.Publiceringsdatum2026-01-14Kvalifikationer
Du talar och förstår svenska flytande.
Du har B-körkort och tillgång till egen bil.
Du är rökfri.
Du kan uppvisa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn med funktionsnedsättning. (Ansök här: Belastningsregistret)Så ansöker du
Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt! Intervjuer hålls i pojkens hem där du också får träffa familjen. Endast aktuella kandidater kontaktas.
Frågor? Kontakta gärna Björn på bjorn.andreasson@handihand.se
.
Gör skillnad som timvikarie - bli en del av vår assistentfamilj! Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk fören Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9684821