Personlig assistent - timvikarie till kvinna i centrala Stockholm
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-01-19
Är du intresserad av att arbeta som personlig assistent i hjärtat av Stockholm?
Just nu söker IGS Assistans en timvikarie till en kvinna som bor vid Odenplan. Det finns chans till fast schema beroende på kemin mellan dig och kunden.
Vi söker dig som är flexibel och tillgänglig vid behov. Arbetspassen är i huvudsak förlagda:
Dagpass: 08:00-16:00
Kvälls-/nattpass: 16:00-08:00 (inklusive jour ca 5-6 timmar)
För att arbeta hos kunden behöver du kunna ta både dag- och nattpass. Om du inte kan arbeta något av dessa tider är det tyvärr ingen idé att söka tjänsten.
Som personlig assistent stöttar du kunden i hennes vardag och hjälper henne att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Hjälp med personlig hygien och förflyttningar (manuella, golvlift finns vid behov)
Matlagning, städning och andra hushållssysslor
Stöd vid träning, aktiviteter och kundens praktik/arbete
Assistera i och utanför hemmetFöretaget
Kunden är en kvinna i 58-årsåldern som är rullstolsburen. Hon lever ett aktivt liv och uppskattar när assistenten är närvarande, lugn och uppmärksam på hennes behov.
Vi söker dig som
Är kvinna
Talar flytande svenska
Har tidigare erfarenhet som personlig assistent
Är noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad
Är initiativtagande men lyhörd för kundens önskemål
Är flexibel, lugn och tålmodig
Kan lägga undan mobilen under arbetstid och ha fullt fokus på kunden
Personkemin är mycket viktig och vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
IGS Assistans AB arbetar med individanpassad personlig assistans med fokus på kvalitet, trygghet och respekt för varje kunds självbestämmande.
Vill du arbeta i en meningsfull roll där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag?
Skicka in din ansökan redan idag!
Lön, ersättning och förmåner:
Timlön enligt individuell överenskommelse. Kollektivavtal med Kommunal finns.Om företaget
IGS Assistans är ett privat företag med över 20 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har idag ca 200 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvårds bidrag till våra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter.
Endast personer som är intressanta för en intervju kontaktas, intervjuer sker löpande så ansök snarast. Tim-lön enligt individuell överenskommelse. Kollektivavtal med Kommunal finns.
Om ansökan:
Skicka CV och personligt brev tillansokan@igsassistans.se
och märk mejlet med "ODENPLAN". Intervjuer sker löpande och enbart intressanta kandidater kontaktas.
Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ODENPLAN". Arbetsgivare Igs Assistans AB
(org.nr 556768-0318)
113 26 STOCKHOLM Jobbnummer
9691288