Personlig assistent - Nu söker vi dig som vill jobba lite extra :)
2025-08-10
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Söker du ett av världens bästa jobb? Ett flexibelt jobb där du känner att du gör stor skillnad för en annan person! Ett jobb utan stress? Ett jobb där du har många lediga dagar fast du jobbar heltid? Då ska du söka jobb hos oss som PERSONLIG ASSISTENT !
Just nu söker vi dig som kanske pluggar/jobbar deltid men har tid och lust att jobba extra när behov finns och du har tid :)
Uppdraget är hos en trevlig man i 25-års åldern bosatt i Östersund (ref 19-25 som du anger i din ansökan så vi vet att det är just detta uppdrag du söker)
Som personlig assistent kommer du att hjälpa till med det mannen säger att han behöver hjälp med, vilket bla kan vara viss personlig omvårdnad, vissa förflyttningar och sysslor/aktiviteter både hemma i lägenheten och ute i samhället i övrigt. Mannen gillar dataspel, musik, film, sin bil (som personal med körkort kör) tv-spel, resor och att gymma men han är även öppen för nya förslag på saker att göra. Han är en kvällsmänniska så det är en fördel om du också är det!
Arbetstiden är enligt överenskommelse med dig och bestäms med dig från gång till gång. Det kan vara en dag, kväll eller som mest ett dygn (från kl. 13 till samma nästa dag) och då med sovande jour.
Det är bra om du har tidigare erfarenhet av omvårdnad och hjälpmedel men det är inget krav eftersom man lär sig sådant rätt snabbt. Att ni trivs med varandra är viktigast. Tillträde enligt överenskommelse.
OBSERVERA att Du MÅSTE kunna tala, skriva och läsa på det svenska språket obehindrat!
Du kommer självklart få mer information om uppdraget vid en ev. intervju!
Intresserad? Sök då redan nu genom att mejla till oss och glöm inte märka din ansökan med ref. nr 19-25.
För alla uppdrag hos oss gäller:
• noggrann introduktion och utbildning innan start även om du "bara" ska jobba extra
• friskvårdsbidrag på 4000:-/år/heltidstjänst
• regelbundna personalmöten
• regelmässiga kurser erbjuds liksom ev. handledning hos psykolog för de arbetslag som så behöver
• hälsokontroll var 3:e år för den som vill
• gratis fika på jobbet
• kollektivavtal via Fremia -Kommunal som för dig som är över 40 år innebär en högre semesterersättning mot vad vissa andra kollektivavtal för personliga assistenter har
• tjänstepension
• arbetsskadeförsäkring
• föräldrapenningtillägg
• sjukförsäkring
• tjänstegruppliv via Afa/KP för dig och din familj - gäller även för våra vikarier!
Observera att din ansökan kan komma att läsas av assistansanvändaren, ev. av de andra personliga assistenterna samt av personal på kontoret.
Vi behåller din ansökan i maximalt 2 månader, därefter strimlas den. Vill du ha din ansökan åter så skriv det direkt i din ansökan/mejla! Har du sökt förr och är intresserad nu- sök igen!Publiceringsdatum2025-08-10Om företaget
PERSONLIG ASSISTANSFÖRMEDLING har funnits sedan år 1996 och är därmed Jämtlands äldsta assistansföretag! Vi har vårt kontor på Folkets Hus/OSD, Krondikesvägen 93 (baksidan mot travet till) i Östersund. Vi har tillstånd av IVO (Socialstyrelsen) att bedriva assistansverksamhet samt hemtjänst och vi har naturligtvis kollektivavtal (Fremia/Kommunal) för all personal hos oss !
Vill Du veta mer om personlig assistans och/eller om oss - se vår hemsida: www.persassis.com,
eller vår sida på Facebook eller mejla Annika Andersson på persassis@telia.com
så ringer hon upp dig om du så önskar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
E-post: persassis.jobb@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref 19-25". Arbetsgivare Personlig Assistansförmedling i Jämtland AB
(org.nr 559200-9665) Kontakt
Kerstin Isaksson 063-10 08 28 Jobbnummer
9451575