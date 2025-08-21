Personlig Assistent - med fokus på pepp, träning och livsglädje
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gävle Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gävle
2025-08-21
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Tierp
, Hofors
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Uddevalla, Göteborg, Karlstad och Visby.
Hej!
Jag söker dig som vill göra verklig skillnad - för mig och för mitt liv. Jag är en man på 50+ med humor, driv och vilja, men jag behöver rätt person vid min sida för att kunna ta nästa steg tillbaka in i det vardagliga livet.
Jag sitter i rullstol och har vissa begränsningar i min fysiska förmåga, men det betyder inte att livet står stilla - tvärtom. Mitt mål är att utvecklas, utmana mig själv och komma så långt jag bara kan. Därför söker jag en personlig assistent som är mer än bara ett stöd - du är min coach, min medspelare och min dagliga pepp!
Jag bor på landet med min fru, och i familjen förekommer både hundar och hästar - därför kan du inte vara allergisk.
Vem är du?
Du är en positiv, energigivande och trygg person som gillar att motivera andra. Du har ett intresse för träning och hälsa, och du är inte rädd för att ta initiativ - särskilt när jag själv kanske behöver en extra knuff. Du behöver inte vara elitidrottare, men du ska förstå vikten av vardagsrörelse, återhämtning och små framsteg.
Du ser det som självklart att hjälpa till med praktiska saker i vardagen, men du har också en känsla för när det är dags att pusha mig och när det är dags att bara lyssna och vara där.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
• Stöd vid daglig träning och rörelse
• Pepp och motivation i vardagen
• Hjälp med personlig omvårdnad
• Hjälp med matlagning och enklare hushållssysslor
• Stöd i olika vardagliga aktiviteter och sysselsättningar, både i hemmet och ute
• Vara ett socialt stöd och skapa en positiv stämning i vardagen
Personkemin är det absolut viktigaste och du måste kunna ha logistiken i att sköta allt bla samtal och uppgifter som måste göras. Eget ansvar och stå på egna ben är meriterande. Att du är påhittig och hjälper till att hitta på saker att göra. Jag har en egen anpassad bil som du kör så vi har stora möjligheter att hitta på saker.
Om du känner att det här är mer än bara ett jobb - att du vill vara en viktig del i någons livsresa - då ser jag verkligen fram emot att höra från dig.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på ca 50% men kan bli högre, löneformen är timlön. Vi söker nu dig som kan börja omgående och som har bil och körkort för att kunna ta dig hem till kunden. Arbetstiderna är både dygnspass med väntetid på natten med aktiv insatts samt dag pass, vardag som helg.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV och personliga brev.
Du MÅSTE uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida och välj att ta det till digital brevlåda. Du hittar utdraget här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Individuell lönesättning enligt kollektivavtal Friskvård Assistentutbildning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Theresé Hiller, Kundansvarig therese.hiller@sarnmark.se Jobbnummer
9468753