Personlig assistent - graviditetsvikariat 84% till 21-årig tjej i Stoby
2026-01-23
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Jag söker nu en personlig assistent som vill bli en del av mitt team. Jag är en 21-årig tjej som behöver stöttning i det jag har svårt för, men också någon som kan busa, dansa, sjunga, improvisera och ibland klä ut sig. Jag trivs bäst med människor som är empatiska, fördomsfria och som låter mig känna mig så fri som möjligt trots mina hjälpbehov.
Anställning och start
Graviditetsvikariat på 84 procent
Tidsbegränsad anställning cirka 9-12 månader
Planerad start i mitten av maj
Möjlighet att börja omgående eller tidigare på timanställning fram till vikariatets start
Blandade 12-timmarspass, dag och natt
Jag är kreativ och har rik fantasi. Ibland vill jag vara ifred på mitt rum. Då behöver du trivas i ditt eget sällskap, kunna fixa lite i hemmet och samtidigt ha uppsikt så att jag mår bra.
Om passen och schemat
Assistans dygnet runt
12-timmarspass
Dagpass: 08.00-20.00
Nattpass: 20.00-08.00
Du arbetar blandat dag och natt
Schema planeras i god tid
Flexibilitet och dialog när livet händer
Om mig
Jag har en funktionsnedsättning och är nydiagnostiserad med epilepsi. Jag blir lätt hjärntrött och är känslig för plötsliga ljud. Jag går inte i skolan utan är hemma på dagarna och vill ha en vardag fylld av trygghet, humor och glädje.
Jag kan prata en del, men det blir lättare för mig att förstå när du ritar, visar bilder eller använder tecken som stöd, vilket jag kan lite av. Jag bor i egen lägenhet som jag trivs väldigt bra i tillsammans med mina assistenter.
Mina föräldrar har katt och jag är ofta där på besök, så du behöver tåla katt. Det är bra om du tycker om att laga mat, eftersom vi äter tillsammans under passen. Jag tränar på smaker och konsistenser och får även näring via sond. Erfarenhet av sondmat är meriterande men inget krav - du får introduktion på plats.
Jag har bil som du kör mig i till aktiviteter, utflykter och ärenden.
Vem är du
Du är trygg i dig själv, positiv, lugn och lagom busig. Du kan läsa av situationer och förbereda mig inför sådant jag tycker mindre om men som behöver göras. Du gör hemmet hemtrevligt och mysigt, är flexibel när uppgifterna varierar och uppskattar struktur, omtanke och humor i vardagen.
Kvalifikationskrav
Körkort B (du kör min bil i tjänsten)
Rökfri arbetstid
Tål katt
Meriterande
Erfarenhet av epilepsi
Tecken som stöd
Sondmat
Tidigare arbete som personlig assistent
Utöver denna tjänst söker vi även timvikarier som kan hoppa in vid behov när ordinarie assistenter är frånvarande.
Känner du igen dig och blir nyfiken? Välkommen med din ansökan.
Vid frågor, kontakta assistanskoordinator Björn Andreasson på bjorn.andreasson@handihand.se
. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
