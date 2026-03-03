Personlig assistent - följ med på en vardag där hundar står i fokus
2026-03-03
Nu söker vi en personlig assistent till en kvinna i 20-årsåldern som studerar och bor på Ädelfors folkhögskola.
Du kommer att vara ett stöd i vardagen för en kvinna som ska studera en hundutbildning. Det är därför viktigt att du trivs i en miljö där hundar finns.
Stödet handlar om att finnas där i hennes vardag, följa henne i studier och aktiviteter och vara ett närvarande stöd när det behövs, samtidigt som du utför de omvårdnadsinsatser som ingår i hennes vardag.
I nuläget innebär tjänsten dygnet runt-assistans med roterande sovande jour på vardagar. Framöver kommer helgarbete med stor sannolikhet också att ingå. Arbetstiderna är roterande dag, kväll, natt och sovande jour.
Vi är stolta över att funktionsstöd fått sitt bästa trivselresultat någonsin i medarbetarundersökningen - något som speglar den arbetsglädje och trygghet vi bygger tillsammans.
Vi söker dig som är trygg, varm och lyhörd i ditt bemötande och tycker om att skapa stabilitet och struktur för en annan person. Du har ett intresse för ett nära och respektfullt samarbete, kan balansera självständigt arbete med god kommunikation och är uppmärksam på hur vardagen kan fungera smidigt. Du behöver vara bekväm med hundar.
Omfattningen är 80 procent och tjänsten gäller under hennes studietid, cirka ett och ett halvt år. Därefter finns möjlighet till tillsvidaretjänst i ett annat assistansuppdrag.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner. (https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun. Publiceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
• Vi vill helst att du har utbildning som personlig assistent, undersköterska eller har läst barn och fritid.
• Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg är meriterande.
• Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309866". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda kommun
(org.nr 212000-0571) Arbetsplats
Vetlanda kommun, Funktionsstöd Kontakt
Områdeschef
Anna Lindberg anna.lindberg@vetlanda.se 0383-967 42
9773871