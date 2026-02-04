Personlig assistent - extra på helger och sommarjobb i Mellbystrand
2026-02-04
Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Som personlig assistent hos 2U Assistans stöttar du Ragny, en 65-årig kvinna med ryggmärgsskada, i vardagen. Du blir en viktig del av hennes dagliga liv och hjälper henne med olika aktiviteter och rutiner. Vi söker dig som vill arbeta extra på helger samt säkra ett sommarjobb för 2026.
ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter inkluderar att vara med vid dagliga aktiviteter, hjälpa till med träning och stretching, samt följa rutiner för att Ragnys liv och kropp skall fungera så bra som möjligt. Du kommer även att köra hennes bil, varför körkort är ett krav.
Vi söker dig somVi söker en ambitiös, flexibel, noggrann och pålitlig person med god personkemi och arbetsmoral. Tidigare erfarenhet av assistansarbete är meriterande men inte ett krav. Du ska kunna kommunicera på svenska eller engelska och ha ett gott sinne för tillgänglighet under helger.
Vi erbjuderVi erbjuder en arbetsmiljö där du blir en viktig del av en arbetsgrupp med flera assistenter. Du omfattas av kollektivavtal och har rätt till friskvårdsbidrag. Det finns möjlighet till flexibla arbetstider och ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad i någon annans liv.
Om anställningenAnställningen är en behovs- eller timanställning. Arbetsorten är främst i Mellbystrand, men det kan även finnas behov av pass i Mölnlycke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare 2u Assistans AB
För detta jobb krävs körkort.
2U Assistans Jobbnummer
