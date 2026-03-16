Personlig assistent - ett meningsfullt arbete där du gör skillnad
2026-03-16
er).
Vill du ha ett arbete som bjuder på variation, teamwork och meningsfulla möten med människor? Nu söker vi en ny kollega till vår assistansgrupp inom funktionsstöd.
Det här uppdraget skiljer sig från traditionell personlig assistans. Du möter flera olika brukare under en arbetsdag och arbetar oftast tillsammans med en kollega inom assistansgruppen. Det skapar ett dynamiskt, utvecklande och socialt arbete med nära samarbete i vardagen.
Som personlig assistent i vårt team:
stöttar du brukare med personlig omvårdnad, träning, måltider och vardagliga sysslor
arbetar du både tillsammans med kollega och självständigt, beroende på insats
anpassar du ditt arbete efter olika behov och bidrar till trygghet i varje möte
är du en del av ett nära samarbete där kollegor alltid finns i närheten
Vi söker dig som uppskattar variation i vardagen, som gillar att byta miljö och som trivs med att arbeta nära andra. Samtidigt behöver du kunna ta ansvar och fatta egna beslut när du arbetar självständigt, alltid med brukarens behov i fokus.
Eftersom du reser mellan brukare använder du tjänstebil och behöver därför ha B-körkort.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80 procent.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner.
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Publiceringsdatum2026-03-16Kvalifikationer
Vi vill helst att du har utbildning som personlig assistent, undersköterska eller har läst barn och fritid.
B-körkort.
Erfarenhet av yrket är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten kräver utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska vara för HVB-hem och beställs via Polisens webbplats.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid, kvällstid, helg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312482".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda kommun
Vetlanda kommun, Funktionsstöd Kontakt
Kommunal
Mattias Sjögren mattias.sjogren@kommunal.se 0735-64 36 26
