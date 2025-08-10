Personlig assistent - ca 10 tim/månad för att kunna göra roliga saker :)
Söker du ett av världens bästa jobb? Ett jobb utan stress? Ett flexibelt jobb där du känner att du gör stor skillnad för en annan person! Då ska du söka jobb hos oss som PERSONLIG ASSISTENT!
Just nu söker vi dig som är intresserad av att jobba ca. 10 timmar/månad med start enligt överenskommelse.
Uppdraget är hos en trevlig 26-årig kille som är väldigt öppen, ärlig och tydlig med hur han vill att saker och ting ska vara, och vad han vill/behöver ha hjälp med. Han är inte heller rädd för att berätta om sig själv och sina fysiska problem eller om en sak som hände honom i januari 2023 (epilepsianfall).
Han behöver viss praktisk hjälp för att kunna komma ut på fritidsaktiviteter såsom biobesök, gymträning, café-och restaurangbesök och liknande roliga aktiviteter (som för dig inte kostar något). Med din hjälp blir livet fullt av möjligheter!
Du kommer självklart få mer information vid en intervju.
Observera att du MÅSTE tala och förstå svenska på ett bra sätt! Erfarenhet av funktionshinder och hjälpmedel är en merit men absolut inte ett krav, eftersom man lär sig sådant rätt snabbt!
Att ni trivs med varandra är naturligtvis viktigast, vilket ni får pröva och känna efter när du börjar.
Intresserad? Sök då redan nu genom att mejla in ditt CV /personliga brev - glöm inte märka din ansökan med ref nr 5-25 så vi vet vilket uppdrag du söker :)
För alla uppdrag hos oss gäller:
• noggrann introduktion och utbildning innan start även om du "bara" ska jobba extra
• friskvårdsbidrag på 4000:-/år/heltidstjänst
• regelbundna personalmöten
• regelmässiga kurser erbjuds liksom ev. handledning hos psykolog för de arbetslag som så behöver
• hälsokontroll var 3:e år för den som vill
• gratis fika på jobbet
• kollektivavtal via Fremia -Kommunal som för dig som är över 40 år innebär en högre semesterersättning mot vad vissa andra kollektivavtal för personliga assistenter har
• tjänstepension
• arbetsskadeförsäkring
• föräldrapenningtillägg
• sjukförsäkring
• tjänstegruppliv via Afa/KP för dig och din familj
• gäller även för våra vikarier!
Observera att din ansökan kommer att läsas av killen samt av personal på kontoret.
Observera att din ansökan kommer att läsas av killen samt av personal på kontoret.

Vi behåller din ansökan i 2 månader därefter strimlas den. Vill du ha din ansökan åter så skriv det direkt i din ansökan/mejla!
PERSONLIG ASSISTANSFÖRMEDLING har funnits sedan år 1996 och är därmed Jämtlands äldsta assistans företag! Vi håller till på Folkets Hus, kontorshuset på Krondikesvägen 93D i Östersund, där vi har både kontor och en samlingslokal för träffar/utbildningar.
Vi har tillstånd av IVO (Socialstyrelsen) att bedriva assistansverksamhet och hemtjänst och naturligtvis har vi kollektivavtal (Fremia/Kommunal) för all personal hos oss !
Vill Du veta mer om personlig assistans och/eller om oss - se vår hemsida: www.persassis.com,
vår Facebooksida; "Personlig Assistansförmedling" eller ring Kerstin eller Annika på tel. 063-10 08 28 Så ansöker du
