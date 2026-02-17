Personlig assistent - 68 % tjänst hos 25-årig kille i Östersund
2026-02-17
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
, Krokom
, Strömsund
, Berg
Söker du ett av världens bästa jobb? Ett flexibelt jobb där du känner att du gör stor skillnad för en annan person! Ett jobb utan stress? Ett jobb där du har många lediga dagar fast du jobbar upp till heltid? Då ska du söka jobb hos oss som PERSONLIG ASSISTENT !
Just nu söker vi dig som vill jobba hos en trevlig, lugn kille i 25-års åldern bosatt i Östersund (ref 29-26 som du anger i din ansökan så vi vet att det är just detta uppdrag du söker)
Dina arbetsuppgifter är att hjälpa till med det mannen säger att han behöver hjälp med, vilket kan vara viss personlig omvårdnad, vissa förflyttningar och sysslor/aktiviteter både hemma i lägenheten och ute i samhället i övrigt. Mannen gillar dataspel, musik, film, sin bil (som personal med körkort kör) tv-spel och att gymma men han är även öppen för nya förslag på saker att göra. Han är en kvälls/nattmänniska och morgontrött så det är en fördel om du också är det! Han har en katt så du kan inte vara allergisk. Har du en hund så kan den få följa med på jobbet - om du tror den klarar av att umgås med en katt vill säga :-)
Arbetstiden är 6 dygn/månad kl. 15-15 dagen efter med sovande jour samt 2 dubbelpass då man jobbar tillsammans med en kollega.
Det är bra om du har tidigare erfarenhet av fysiska funktionshinder, omvårdnad och hjälpmedel men det är inget krav eftersom man lär sig sådant rätt snabbt. Att ni trivs med varandra är viktigast. Tillträde enligt överenskommelse.
OBSERVERA att Du MÅSTE kunna tala, skriva och läsa på det svenska språket obehindrat!
Du kommer självklart få mer information om uppdraget vid en ev. intervju!
Intresserad? Sök då redan nu genom att mejla till oss och glöm inte märka din ansökan med ref. nr 29-26.
För alla uppdrag hos oss gäller:
• noggrann introduktion och utbildning innan start
• friskvårdsbidrag på 4000:-/år/heltidstjänst
• regelbundna personalmöten
• regelmässiga kurser erbjuds
• hälsokontroll ca. var 3:e år för den som vill
• gratis fika på jobbet
• kollektivavtal via Fremia -Kommunal, som för dig som är över 40 år innebär en högre semesterersättning mot vad vissa andra kollektivavtal har för personliga assistenter
• tjänstepension via Pensionsvalet
• arbetsskadeförsäkring
• föräldrapenningtillägg
• sjukförsäkring
• tjänstegruppliv via Afa för dig och din familj - gäller även för våra vikarier!
Observera att din ansökan kan komma att läsas av assistansanvändaren samt av personal på kontoret.
Observera att din ansökan kan komma att läsas av assistansanvändaren samt av personal på kontoret.

Vi behåller din ansökan i maximalt 2 månader, därefter strimlas den. Vill du ha din ansökan åter så skriv det direkt i din ansökan/mejla! Har du sökt förr och är intresserad nu- sök igen!
PERSONLIG ASSISTANSFÖRMEDLING har funnits sedan år 1996 och är därmed Jämtlands äldsta assistansföretag! Vi har vårt kontor på Folkets Hus/OSD, Krondikesvägen 93 (baksidan mot travet till) i Östersund. Vi har tillstånd av IVO (Socialstyrelsen) att bedriva assistansverksamhet samt hemtjänst och vi har naturligtvis kollektivavtal (Fremia/Kommunal) för all personal hos oss !
Vill Du veta mer om personlig assistans och/eller om oss - se vår hemsida: www.persassis.com,
eller vår sida på Facebook eller mejla Annika Andersson på persassis@telia.com
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
