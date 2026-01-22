Personlig assisten till Resursteam Lss
Falköpings kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falköping
2026-01-22
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falköpings kommun i Falköping
, Skara
, Skövde
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill göra skillnad i en annan människas vardag.
Som personlig assistent har du ett varierande arbete som utgår från brukarens individuella behov, önskemål och genomförandeplan. Vår främsta uppgift är att stötta och hjälpa brukaren att uppnå god livskvalité och en meningsfull vardag.
Vad kan vi erbjuda dig?
Att arbeta i ett resursteam arbetar man upp ett antal brukare som man alternerar att jobbar hos. Ersätter ordinarie personal efter behov vid ex. semester, sjukdom, vakans. Man lägger sig tillgänglig/schema till arbete och blir bokad därefter, såväl dag-, kvälls-, helg- och nattjänstgöring ingår. Du måste vara flexibel då du jobbar hos många brukare i olika åldrar, både barn och äldre. Har du körkort är du prioriterad i processen då flera brukare bor utanför Falköpings tätort.
Huvudsakliga arbetsuppgifter kan till exempel vara
- Arbeta med tydliga rutiner och tydliggörande pedagogik
- Vara behjälplig med serviceinsatser som exempelvis matlagning, tvätt och städning
- Vara behjälplig med personlig hygien
- Dokumentera i vårt dokumentationssystem VIVA
Hos oss får du:
- Anställningstrygghet - du blir anställd i Falköpings kommun vilket innebär att du har kvar din anställning om ärendet skulle upphöra.
- Vid jourpass ingår halva tiden i arbetstiden.
- Arbetsplatsträffar en gång i månaden med kollegor och enhetschef.
- Tillitsbaserat förhållningssätt där man ges ett stort utrymme till eget ansvar och stöd vid behov.
- Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal och lönesamtal
- Inspirationsdagar och möjligheter till fortbildning
- Friskvårdsbidrag, friskvårdsaktiviteter och tillgång till gratis kommungym
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som har omvårdnadsutbildning eller barn- och fritids utbildning. Det läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Du måste behärska svenska språket såväl muntligt som skriftligt och det är meriterande med språkkunskap i serbiska, bosniska. Det är också meriterande med erfarenhet av social dokumentation. Du bör även ha viss teknisk kunskap t.ex. kunna hantera dator, Ipad m.m. Meriterande är språkkunskap i tal och skrift på bosniska och serbiska
B- körkort krävs.
Vid anställning ska utdrag från polisens belastningsregister kunna uppvisas.
Upplysningar
Urval kommer ske löpande och intervjuer kan komma att genomföras under ansökningstiden. Referenser efterfrågas.
- Lönetillägg: Resurspersonal erhåller ett lönetillägg på 1500 kr/månad utöver ordinarie månadslön som ersättning för förskjuten arbetstid och ett flexibelt arbetssätt, där såväl dag-, kvälls-, och nattjänstgöring ingår.
- Arbetstidsmått: heltidsmåttet är 36.33 tim/vecka. Det blir 1 895 tim/år.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2026-01-22Övrig information
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Ann Möller Topsom 0515-885149 Jobbnummer
9699346