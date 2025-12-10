Personlig assisten till en 6-årig kille

Li, Qianshi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby
2025-12-10


Arbetsort: Täby - Arninge

Platsbeskrivning
OM JOBBET
Vi söker assistenter till en glad och busig 6-årig kille i Täby som har en cp-skada. Vårdshavarna driver assistans på egen regi i uppdrag av sonen.

DU SOM SÖKER ÄR
En kvinna som gärna har jobbat som personlig assistent/undersköterska/inom äldreomsorg tidigare eller som har erfarenhet av att jobba med barn. Då denna kille behöver mycket lek och träning i sin vardag ser vi gärna att du har ditt barnasinne kvar och innehar förmågan att ta egna initiativ i ditt arbete. Att vara pålitlig, självgående och punktlig är något som värderas högt. Meriterande om du har erfarenhet av sondmatning.

ÖVRIGA EGENSKAPER VI SER HOS DIG
Stort plus om du talar mandarin eller kinesiska, eller om du har erfarenhet av sjukgymnastik. Det är även ett plus om du har körkort.

DET HÄR ERBJUDS DU
Du kommer att arbeta hos en trevlig familj och välkomnas som en extra familjemedlem. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter. Vi erbjuder trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd.

ARBETSPLATS Täby Arninge

Varaktighet Enligt överenskommelse

Tillträde Enligt överenskommelse

Publiceringsdatum
2025-12-10

Anställningstyp/arbetstider
Deltid, Heltid / deltid 50%-100%

Arbetstid enligt överenskommelse.

Lön timlön

Ansökan via e-post JLAssistans@outlook.com

Varaktighet, arbetstid, etc.
Enligt överenskommelse

Ersättning
Timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
E-post: JLAssistans@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Li, Qianshi
Arningetorpsvägen 43 (visa karta)
187 60  TÄBY

Kontakt
Firmatecknare
Qianshi Li
JLAssistans@outlook.com

Jobbnummer
9637013

