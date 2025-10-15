Personlig Assistant sökes till glad kvinna i Mantorp, timvikarie
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2025-10-15
.
Hejsan!
Vi söker nu kvinnlig personlig assistent som vill jobba extra med omnejd.
Om uppdraget
Vi söker nu en kvinnlig personlig assistent till en härlig kvinna i 60 års åldern som bor i Mantorp. Hon behöver stöd i sin vardag men också någon att dela dagen med. Hon vill gärna ha en assistent med humor då det bästa hon vet är att skratta.
Ditt uppdrag blir att finnas där som tryggt stöd i vardagen, gå på promenader eller hitta på utflykter tillsammans.
Vi söker dig som är lugn, positiv, har tålamod och är empatisk.
Du får gärna ha glimten i ögat och en stor portion humor ,på samma gång som du förstår vikten av jobbet som personlig assistent .
Plats: Mantorp
Tjänsten: Timvikarie (passen bestäms alltså i samråd med dig)
Tillträde: Omgående
Arbetspassen är:
• 8-16/8-17
• Kvällar kan även förekomma men bestäms i samråd med dig
Vi söker dig som:
• Är kvinna
• Glad och positiv
• Flexibel
• Har körkort (meriterande, men ej krav)
• Har ett genuint intresse för människor
Tidigare erfarenhet som personlig assistent är meriterande men inget krav - personkemin och viljan att göra skillnad väger tyngst.
Varmt välkommen till oss!
Hos God Assistans blir du en del av ett företag där vi bryr oss - på riktigt. Vi tror på långsiktighet, öppen kommunikation och att varje assistent är en värdefull del i teamet runt kunden.
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - intervjuer sker löpande.
För mer information om annonsen, kontakta:camilla.lindh@godassistans.se
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se Ersättning
