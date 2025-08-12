Personlig assistans, till kille utanför Kristianstad
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet.
Om uppdraget
Hej
Jag heter Filip, 33 år och jag har en neurologisk muskelsjukdom som heter Spinal muskelatrofi typ 2. För att beskriva min funktionsnedsättning kortfattat så gör den att jag blir svag i mina muskler. Därför behöver jag en personlig assistent för att kunna utföra saker i min vardag, så som förflyttningar, personlig omvårdnad, träning m.m. Om jag skulle beskriva mig själv så skulle jag säga att jag är väldigt snäll och omtänksam. Jag bor strax utanför Kristianstad med goda bussförbindelser.
Mina intressen är läsa böcker och att lära mig nytt, tycker om att diskutera saker med mina assistenter. Jag spelar schack på en medelhög nivå och jag lär dej gärna, om du är intresserad.
Du som söker, bör ha ett genuint intresse för att hjälpa en person att få leva sitt liv på sina villkor. Vi ser gärna att du är flexibel med tider, är lugn och trygg i dej själv samt är noggrann i ditt arbete, eftersom det innebär viktiga rutiner. Hos mig jobbar en liten väl inabetad grupp assistenter, som ett team. Vid deras ledigheter/sjukdom behövs en vikarie, som kan hoppa in, ibland med kort varsel. Men även vid planerad ledighet hos ordinarie assistenter. Som helhet jobbar gruppen tillsammans med mig och vi håller god kontakt med såväl vikarier som ordinarie assistenter. Vi använder oss av Tidvis schema och tidrapportering.
Är du interesserad, sök redan idag.
Söker en flexibel vikarie! Arbetspassen är förlagda till dag 7.30-15 eller kväll 15-22 på vardagar eller helg 12-22. Grundlön plus ob-tillägg och semesterersättning.Kvalifikationer
Rökfri
Katt finns i hemmet, så inte allergisk mot pälsdjur
Bifoga CV och personligt brev, skicka gärna med en liten videopresentation.
Välkommen med din ansökan!
Övrigt
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans. Ersättning
