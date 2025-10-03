Personlig assistans till en kille i Alingsås!
2025-10-03
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Nu söker Johan en personlig assistent!
Johan är en kille som är 30 år gammal och bor i en stuga på föräldrarnas gård i Alingsås, på gården finns det får i en ladugård samt en hund och en katt. Som Johans personliga assistent behöver du inneha körkort och bil, då Johan bor lite längre ifrån bussförbindelser samt att som assistent hos Johan kör man även en bil i arbetet.
Eftersom Johan har autism och Epilepsi behöver han hjälp utav sina personliga assistenter med allt gällande sin dagliga livsföring. På vardagarna är han på sin dagliga verksamhet mellan 09:00-15:00. Där har han annan personal som hjälper honom. Det Johan gör när han är hemma och ledig är att vara delaktig i matlagning, som han tycker mycket om, samt delta i olika aktiviteter som är inbokade efter den dagliga verksamheten avslutats. Varje dag har sin speciella aktivitet inbokad. På helgen är inga aktiviteter planerade utan då vill Johan gärna vara ute i naturen, gärna fika och promenera tillsammans med sin personliga assistent.
Johan söker nu just dig som...
Vill arbeta som hans personliga assistent på deltid ca 60 % tjänst.
Du skall vara trygg i dig själv och gärna vara en aktiv person privat. Ha ett genuint intresse för matlagning, eftersom du tillsammans med Johan kommer att laga mat de dagar du arbetar.
Meriterande är om du har erfarenhet av Autism och Epilepsi, men det är inget krav. Stort krav ställs på att du är en självgående individ som inte har problem att planera och genomföra aktiviteter med Johan.
Vi ser gärna en ordningsam person som vill arbeta med tydliggörande pedagogik, rutinbaserade arbetspass och en tydlig struktur i vardagen kring Johan.
Som Johans assistent är det viktigt att du kan hantera oväntade situationer då Johan får epileptiska anfall med varierande mellanrum. Man skall då kunna administrera vidbehovs medicin.
Johan söker också dig som är en engagerad och intresserad individ, som vill lära känna Johan och hans hjälpbehov, för att samarbetet skall kunna bli så bra som möjligt.
Det är en visstid så länge uppdraget varar med ca 60% tjänst varierande arbetstid. Övrig information
God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
Handlingar som styrker rätt att arbeta i Sverige måste uppvisas vid eventuell intervju:
• En svensk medborgare styrks t.ex. med pass eller personbevis från Skatteverket.
• Även EU/EES-medborgare har rätt att arbeta i Sverige. Medborgarskapet styrks t.ex. med pass eller uppehållskort.
• Tredjelandsmedborgare (utanför EU/EES) styrker sin rätt att arbeta i Sverige med beslut från Migrationsverket, UT-kort (både fram-och baksida) eller ett LMA-kort.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Frida Palmgren frida.palmgren@godassistans.se Jobbnummer
9540513