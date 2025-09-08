Personlig assistans sökes till kvinna i Malmö
Omsorgshuset I Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
Personliga assistenter sökes till kvinna i Malmö
Vi söker nu engagerade och empatiska personliga assistenter till en somalisk kvinna med behov av stöd i sin vardag.Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Du kommer att hjälpa till med vardagliga sysslor som personlig omvårdnad, hushållssysslor, följa med på aktiviteter samt ge trygghet och sällskap. Arbetet sker i hemmet och i närmiljön.
Vi söker dig som:
Är lyhörd, lugn och ansvarsfull
Har respekt för individens integritet och kultur
Som kan tala somaliska och svenska.
Har erfarenhet av liknande arbete (meriterande men inget krav)
Omfattning:
Tjänsten kan vara både heltid och deltid - dag, kväll och helg enligt överenskommelse.
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens och göra en kort video-presentation.
Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgshuset i Stockholm AB
(org.nr 556672-3267) Jobbnummer
9497339