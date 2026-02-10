Personlig assistans i Ljusdal för dig med vårderfarenhet
2026-02-10
Vi söker nu dig som vill arbeta som vikarie hos oss på timmar och under sommaren inom personlig assistans. Hos oss blir du en viktig del i vardagen för en person som behöver trygghet, omtanke och professionellt stöd.
Arbetet innebär omfattande sjukvårdande insatser, därför söker vi dig som är utbildad undersköterska eller har lång och dokumenterad erfarenhet. Det viktigaste för oss är att du känner dig trygg i din roll och vågar ta ansvar.
Vi söker dig som är lugn, lyhörd och har hjärtat på rätt ställe. Du är en person som ser människan bakom behoven, kan arbeta självständigt och samtidigt vara närvarande och engagerad.
Arbetspassen varierar och kan vara förlagda till dag, kväll eller vaken natt, vilket passar dig som uppskattar flexibilitet.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad - varje dag. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), http://a-assistans.se
827 32 LJUSDAL Arbetsplats
A-Assistans Ljusdal Jobbnummer
9733028