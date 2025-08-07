Personlig assistans hos kvinna Gotland
2025-08-07
Vi söker personal som vill jobba extra vid behov, arbetet finns i Visby. MÄRK ansökan "Gotland".
Passen är förlagda till dygnspass eller dagpass. Under natten ligger fåtal timmar på jour, men mest vaken natt.
Vi eftersöker dig som är trygg och ansvarsfull. Det är viktigt att du kan svenska i tal och skrift. Som personlig assistent har du ett stort ansvar och en viktig roll där du verkligen gör skillnad i en annan människas liv.
För att ta dig till arbetsplatsen behöver du ha körkort och bil.
Vi hör av oss till dem vi finner intressanta för jobbet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
