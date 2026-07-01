Personlig ass sökes på heltid i Falun
Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2026-07-01
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Jag är en 57 årig man som bor centralt i Falun med mycket goda bussförbindelser, vilket innebär att körkort inte behövs för tjänsten.
Som min personliga assistent blir du en viktig del av min vardag. Jag kommunicerar med tal och uppskattar samtal och trevliga diskussioner. Därför söker jag dig som är social, engagerad och tycker om att skapa en god relation med den person du arbetar för.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Hjälp med matlagning och vardagliga sysslor
Städning och att hålla ordning i hemmet
Stöd i vardagens olika aktiviteter
Hjälpa till vid duschmoment
För att trivas i rollen tror jag att du:
Är glad, trygg och ansvarsfull
Är noggrann och tycker om ordning och reda
Har en positiv inställning och god samarbetsförmåga
Inte röker, med hänsyn till allergier
Tidigare erfarenhet som personlig assistent är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att vi trivs tillsammans och att du har rätt inställning. Detta är en heltidstjänst med varierade arbetstider och det ingår även helg på ett rullande schema.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Glöm ej att beställa belastningsregister:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och som anställd hos oss ingår du i kollektivavtalet mellan Kommunal och Fremia.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i Sverige AB
(org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se
791 76 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Familjeassistans Kontakt
Didrik Viklund didrik@familjeassistans.se Jobbnummer
9987184