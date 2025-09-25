Personlig ass. i Spånga, Kurdiska meriterande
Modern Assistans Ot AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Modern Assistans Ot AB i Stockholm
Till en man med omfattande omsorgsbehov och dagliga sjukvårdsinsatser i hemmet söker vi personliga assistenter. Det är viktigt att du har erfarenher av Trackestomi, sondmatning och skötsel av PEG vilket du kommer att behöva delegering för som utfärdas av DSK. Vidare kräver tjänsten aktivt arbete med lägesförändring och förebyggande av trycksår.
Kunden är en trevlig medelsålders man som förstår Kurdiska så det är meriterande om du behärskar det.
I övrigt förväntar vi oss erfarenhet av att sköta om ett hem i att planera inköp, städa och tvätta etc.
Det finns flera erfarna duktiga assistenter runt kunden som kan ge dig en trygg introduktion och vi anser det väldigt viktigt att kunna arbeta tillsammans med andra assistenter och förbereda och genomföra de olika momenten i par, samt att kunna dokumentera och rapportera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: jobb@modernassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Spånga". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Modern Assistans Ot AB
(org.nr 556217-2063)
Örby slottsväg 19 (visa karta
)
125 35 ÄLVSJÖ Kontakt
Oskar Johansson jobb@modernassistans.se 08-6000 900 Jobbnummer
9527142