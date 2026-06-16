Personlig asisstent sökes för sommarvikariat till 68-årig man i Kalix!
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalix Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalix
2026-06-16
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, Haparanda
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Vill du ha ett roligt och givande arbete i sommar där du verkligen gör skillnad? Vi på Humana söker nu en personlig assistent i Kalix som vill arbeta under sommaren 2026. Hos oss får du möjlighet att sätta guldkant på människors tillvaro och tillsammans med oss arbeta utifrån vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
I rollen som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i dennes vardag. Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Det är kundens individuella behov som styr arbetsdagen och arbetet kan till exempel vara hjälp vid förflyttning, personlig omvårdnad, träning och kommunikation samt vardagssysslor och aktiviteter i och utanför hemmet. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en man i 68-års åldern som bor i Kalix
har goda kunskaper i svenska
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av yrket som personlig assistent eller likvärdigt arbete
har erfarenhet av att arbeta med förflyttningar och hjälpmedel
delar kundens intresse för matlagning
är finsktalande
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Vi söker en personlig assistent som kan arbeta på ett sommarvikariat veckorna 27-31. Tjänstgöringsgraden är i snitt 60% under dessa veckor och arbetstiderna är förlagda klockan 7.00-15.00 och 15.00-21.00. Arbetspassen kommer vara förlagda både under vardagar och helger. Kund har även assistans nattetid, inga sådana pass är schemalagda för detta vikariat men kan förekomma vid extraarbete utöver schema.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde
Det kan finnas möjlighet att börja tidigare och arbeta som timvikarie innan sommarvikariatet börjar. Ange gärna i din ansökan om detta är intressant för dig och när du isåfall har möjlighet att börja. Tillträde för sommarvikariatet sker annars enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Under rekryteringsprocessen informeras du om vilken/vilka kunder du är aktuell hos och hur arbetsrutinerna ser ut mer specifikt. Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Alessia Larsson alessia.larsson@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7561730-2055335". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
952 33 (visa karta
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952 33 KALIX Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9965716