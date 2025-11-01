Personbilsmekaniker till AF Bilar & Bilverkstad AB i Helsingborg

Af bilar & bilverkstad AB / Maskinreparatörsjobb / Helsingborg
2025-11-01


AF Bilar & Bilverkstad AB är en väletablerad och växande bilverkstad på Florettgatan i Helsingborg. Vi arbetar med både mekaniska reparationer, felsökning, service och underhåll av personbilar - från enklare servicearbeten till mer avancerade diagnoser och reparationer.
Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande personbilsmekaniker som vill bli en del av vårt team och bidra till verkstadens fortsatta utveckling.

Publiceringsdatum
2025-11-01

Dina arbetsuppgifter
Utföra service, felsökning och reparation av personbilar enligt tillverkarens riktlinjer
Arbeta med både mekaniska och elektriska system
Utföra däck-, broms- och AC-service
Diagnostik med modern testutrustning
Säkerställa att arbetet följer kvalitets- och säkerhetsrutiner
Bidra till en god kundupplevelse och ordnad verkstadsmiljö

Kvalifikationer
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
B-körkort (krav)
God förståelse för svenska i tal och skrift
Ansvarsfull, noggrann och serviceinriktad

Vi erbjuder:
En stabil och trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom diagnostik och ny teknik
En modern och välutrustad verkstad
Trygg anställning med goda arbetsvillkor

Omfattning: Heltid (100 %) Anställningsform: Visstidsanställning med möjlighet till förlängning. Arbetsplats: Florettgatan 14, 254 67 Helsingborg

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: Info@afbilverkstad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Personbilsmekaniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Af bilar & bilverkstad AB (org.nr 559525-4821), https://afbilverkstad.se/
Florettgatan 14 (visa karta)
254 67  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Verksamhetsansvarig
Estabrak Esaat
Info@afbilverkstad.se
070-4746282

Jobbnummer
9584363

