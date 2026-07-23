Personbilsmekaniker Sökes till Norrlandsbilverkstad i Umeå
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2026-07-23
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Personbilsmekaniker sökes till Norrlands Bilverkstad i Umeå
Vill du arbeta i en modern bilverkstad där kvalitet, service och utveckling står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Norrlands Bilverkstad söker nu en engagerad och driven personbilsmekaniker till vårt team i Umeå.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
• Service och reparation av personbilar
• Felsökning och diagnostik
• Byte av bromsar, fjädring, styrning och andra slitdelar
• Motor- och transmissionsarbeten
• AC-service är meriterande
• Arbeta självständigt och tillsammans med kollegor
Vi söker dig som.
• Har erfarenhet som personbilsmekaniker
• Kan arbeta självständigt
• Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
• Har B-körkort (inte kräv)
• Har erfarenhet av diagnosutrustning (meriterande)
Vi erbjuder
• Heltidsanställning
• Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
• Trevlig arbetsmiljö
• Möjlighet att utvecklas inom företaget
• Moderna verktyg och utrustning
Arbetsplats: Mätarvägen 8, 90133 Umeå
Välkommen med din ansökan! Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
E-post: info@norrlandsbilverkstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrlands Bilcenter Sverige AB
(org.nr 559477-3383)
Mätarvägen 8 (visa karta
)
901 33 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrlands Bilverkstad AB Kontakt
Mohammed Najjar info@norrlandsbilverkstad.se 0709474779 Jobbnummer
10010103