Personbilmekaniker sökes I Huddinge (Stockholm)
2025-09-01
Har du en passion för bilar och teknik och drömmer om en karriär som fordonstekniker? Då har vi den perfekta möjligheten för dig! Nu söker vi en servicetekniker.
Som mekaniker hos oss du är en viktig del av vårt team. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Service, reparation och felsökning på personbilar och lätta lastbilar av olika märken.
Försäljning och rådgivning som förbättrar våra kunders biläggande.
Leverera tjänster av hög kvalitet och säkerställa nöjda kunder.
Vi ser att du har:
Utbildning som fordonstekniker eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av service och reparationer på bilar i en professionell verkstad.
God datorvana och administrativ förmåga.
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska.
Manuellt B-körkort (krav).
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, serviceinriktad och har en positiv inställning. Du trivs med att ta ansvar och tycker om att ha kundkontakt i din vardag.
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning och erbjuder individuell lönesättning. Intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
OBS : Arbetsplats ligger nära Flemingsberg/Huddinge.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
rejectedab@hotmail.com
E-post: rejectedab@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rejected AB
(org.nr 559252-9233) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
