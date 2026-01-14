Personalstrateg till Personalenheten Bengtsfors kommun
Bengtsfors kommun / Administratörsjobb / Bengtsfors Visa alla administratörsjobb i Bengtsfors
2026-01-14
, Dals-Ed
, Åmål
, Mellerud
, Årjäng
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bengtsfors kommun i Bengtsfors
Bengtsfors kommun - en plats att trivas och växa i!
I hjärtat av Dalsland, omgiven av sjöar och vacker natur, ligger Bengtsfors kommun. Här kombineras livskvalitet med utvecklingsmöjligheter i en trygg och välkomnande miljö. Bengtsfors är kanske mest känt för sina natursköna omgivningar och sina (399) sjöar som täcker cirka 17 procent av arean samt Dalslands kanal som rinner genom flera orter i kommunen. Kommunen har fem tätorter varav Bengtsfors är centralorten. De övriga orterna är Dals Långed, Billingsfors, Bäckefors och Skåpafors.
Bengtsfors kommun är kommunens största arbetsgivare och tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar och attraktiv kommun för våra medarbetare, invånare och företagare. Vi värdesätter glädje i arbetet och strävar efter att skapa en attraktiv arbetsmiljö med hög trivsel och engagemang - dessutom på en av Sveriges mest natursköna platser.
Välkommen till Bengtsfors kommun!
Personalstrateg till Kommunledningskontoret
Bengtsfors kommun - en plats att trivas och växa i!
I hjärtat av Dalsland, omgiven av sjöar och vacker natur, ligger Bengtsfors kommun. Här kombineras livskvalitet med utvecklingsmöjligheter i en trygg och välkomnande miljö. Bengtsfors är kanske mest känt för sina natursköna omgivningar och sina (399) sjöar som täcker cirka 17 procent av arean samt Dalslands kanal som rinner genom flera orter i kommunen. Kommunen har fem tätorter varav Bengtsfors är centralorten. De övriga orterna är Dals Långed, Billingsfors, Bäckefors och Skåpafors. Bengtsfors kommun är kommunens största arbetsgivare och tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar och attraktiv kommun för våra medarbetare, invånare och företagare. Vi värdesätter glädje i arbetet och strävar efter att skapa en attraktiv arbetsmiljö med hög trivsel och engagemang - dessutom på en av Sveriges mest natursköna platser.
Välkommen till Bengtsfors kommun!
Personalstrateg Bengtsfors kommun
Då vårt uppdrag växer kommer vi utöka verksamheten med en Personalstrateg.
Uppdraget
Som Personalstrateg i Bengtsfors kommun kommer du få chansen att fortsätta din utvecklingsresa inom hela HR-området och det är du som sätter gränserna i hur långt du vill nå. I rollen som Personalstrateg kommer du att arbeta både strategiskt och operativt mot kommunens chefer inom HR. Du kommer hantera allt från administration till både lättare och tyngre arbetsuppgifter inom hela HR-området. I rollen ingår även uppgifter inom ramen för verksamhetsutvekling och grupputveckling.
Som person ser vi att ditt arbete genomsyras av glädje och energi som vi hoppas ska smitta av sig på både våra medarbetare och chefer inom kommunen.Publiceringsdatum2026-01-14Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som personalstrateg krävs det att du har en Personalvetarexamen från högskola eller universitet. Vi ser även att du som söker ska ha erfarenhet från strategiskt och operativt HR-arbete sedan tidigare. Vidare måste du ha god administrativ förmåga samt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. B-Körkort är ett krav för anställning.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper!
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet från HR-arbete inom kommun sedan tidigare.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten kan komma att inledas med en provanställning beroende på dina kvalifikationer och erfarenheter.
(Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande). Kontaktperson för detta jobb
Johan Halvardsson
Personalchef
070-937 70 50johan.halvardsson@bengtsfors.se Ersättning
Individuell lönesättning Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bengtsfors kommun
(org.nr 212000-1470) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Personalchef
Johan Halvardsson johan.halvardsson@bengtsfors.se 070-937 70 50 Jobbnummer
9684238